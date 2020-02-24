СМИ назвали 25 самых успешных брендов Украины

В частности, в рейтинге присутствуют: сеть супермаркетов АТБ, горно-металлургическая группа "Метинвест", фармацевтическая компания "Дарница", пиво "Львівське", минеральная вода "Моршинская", передает БизнесЦензор.

"Это бренды украинских компаний, сумевших войти в число лидеров в своих отраслях и обрести известность по всей Украине. Каждой из них удалось по-своему найти ключик к потребителю – оригинальностью своей продукции, отменно высоким качеством, демократичной ценовой политикой, нестандартными маркетинговыми ходами – и благодаря этому их бренды сейчас у всех на устах", – объясняют составители рейтинга.

Среди фигурантов рейтинга есть компании, которые в минувшем году проведи ребрендинг. Так, новым логотипом "Дарницы" стала буква "d", стилизованная под микроскоп.

"Это отображение наших стремлений, вектора развития. В прошлом году мы начали масштабную трансформацию и определили для себя несколько стратегических направлений: диджитализация, лидерство в сложных генериках и создание международного бренда", – прокомментировал генеральный директор "Дарницы" Андрей Обризан.

Напомним, издание "Корреспондент" в ноябре 2019 года признало "Дарницу" самым дорогим фармацевтическим брендом Украины, оценив его в $172,2 млн.