Нацбанк создаст платформу для проверки собственников бизнеса

От Национального банка меморандум подписал заместитель главы Олег Чурий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

"Меморандум заключен сроком на 3 года. Он определяет основные направления сотрудничества между сторонами, которые имеют целью создать экосистему механизма проведения проверки достоверности информации о конечных бенефициарных владельцах с целью противодействия коррупции, отмыванию средств, мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и другим преступлениям, связанным с фиктивной деятельностью компаний", – сказано в сообщении.

Для достижения этой цели будет создана Транснациональная электронная лаборатория (TeЛАБ).

Планируется, что платформа будет работать на основе электронного офиса и обеспечивать коммуникацию и тестирование инновационных технологий между правительственными структурами, общественными организациями, бизнесом и экспертами на международном уровне.

В частности, ТеЛАБ будет заниматься анализом и разработкой законодательства на международном и национальном уровнях, разработкой политики и процедур, анализом бизнес процессов для интеграции ресурсов, наработкой методик проведения экспертиз.

Платформа также будет использоваться для разработки, тестирования и внедрения технических решений и мониторинга эффективности деятельности.

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Кроме Национального банка, такие обязательства взяли на себя также Министерство юстиции, Министерство цифровой трансформации, Госфинмониторинг, ГП "Национальные информационные системы". Среди партнеров от общественного сектора - общественная организация "Трансперенси Интернешнл Украина", общественная организация "Вместе против коррупции", Open Up Ukraine, YouControl, Международный фонд "Возрождение", OpenOwnership, Innovating Governance Association (Австрия).