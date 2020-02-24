Минфин согласовал 86% поданных паспортов бюджетных программ

Об этом говорится в сообщении Минфина, передает БизнесЦензор.

От соблюдения бюджетной дисциплины главными распорядителями средств зависит своевременность финансирования государственных программ. Государственная казначейская служба Украины обеспечивает финансирование только тех бюджетных программ, паспорта которых были утверждены в установленном законодательством порядке и поданы в службу. На согласование в Минфин не подано 88 паспортов бюджетных программ.

Именно поэтому Министерство финансов просит распорядителей средств придерживаться бюджетной дисциплины и ускорить представление проектов паспортов надлежащего качества для обеспечения выполнения норм законодательства и недопущения остановку реализации соответствующих бюджетных программ.