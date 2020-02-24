Суды в третий раз решили реанимировать ликвидируемый банк Дядечко

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), это уже третий круг рассмотрения дела банка "Союз" в судах, передает БизнесЦензор.

"Этот банк был выведен с рынка в марте 2016 года из-за систематических нарушений законодательства в сфере финансового мониторинга. Однако акционер банка Сергей Дядечко не согласившись с решением регулятора, обратился с иском к Национальному банку и Фонду гарантирования вкладов физических лиц", – отмечается в сообщении.

В своем иске Дядечко просит отменить решение о выводе банка с рынка, а также обязать НБУ совершить все необходимые действия для восстановления функционирования банка "Союз".

"Следовательно, суды первой и апелляционной инстанции пока приняли решение о незаконности вывода банка с рынка. Национальный банк подаст кассационную жалобу на решение суда после получения полного текста решения", – сообщили в НБУ.

При этом Национальный банк в очередной раз подчеркивает, что законодательством не предусмотрен механизм восстановления деятельности банка, в том числе по решению суда.

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Как сообщалось, Верховный Суд Украины 4 июня 2019 года частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отменено постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО "КБ "Союз" и на направил дело новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Верховный суд Украины в июня 2017 году уже отменял решения судов предыдущих инстанций о незаконной ликвидации банка "Союз", направив его на рассмотрение суда первой инстанции.

Напомним, Нацбанк принял решение о ликвидации банка "Союз" 15 марта 2016 года на основании систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.

По данным НБУ, внеплановая проверка банка "Союз" выявила факты предоставления банком кредитов в значительных объемах заемщикам, финансовое состояние которых было неудовлетворительным, по заниженным процентным ставкам. Средства направлялись на покупку негосударственных ценных бумаг, по которым нет конкурентного рынка относительно их продажи.

В апреле того же года Нацбанк повторно принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ "Союз" за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

99,99% акций банка "Союз" принадлежало банкиру, экс-вице-президенту банка "Родовид" Сергею Дядечко.