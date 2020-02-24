Кабмин готовит три новых конкурса на добычу углеводородов по СРП, – Госгеонедр

Об этом глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил в ходе представления результатов работы службы в 2019 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Раунд третий (СРП-конкурсов, – ред.). Ожидаем, что уже в следующем месяце сможем предложить еще три участка на суше под подписание соглашений о разделе продукции", – сказал Опимах.

Глава Госгеонедр также анонсировал перезагрузку проектов по Юзовскому (Харьковская и Донецкая обл.) и Олесскому (Львовская и Ивано-Франковская обл.) участкам.

"Будет предложено более 30 площадей на электронные аукционы на условиях концессии. В настоящее время работаем над поиском инвесторов для СРП по Юзовскому и Олесскому участкам", – сказал Опимах, добавив, что, в частности, по Юзовской площади ожидается финальное подтверждение от входящей в холдинг Energetický a průmyslový holding (EPH) компании Nafta.

"Если это произойдет, то достаточно скоро Украина получит первую нефть или газ с этого объекта. Олесский участок более сложный в силу своей географии. По нему еще нужно вести переговоры. Надеюсь, что понимание относительно этого проекта, целесообразности его реализации по такому же механизму у нас будет в мае-июне. Если никого не найдем – проведем новый конкурс", – сказал глава Госгеонедр.

Как сообщалось, Опимах также сообщил, что соглашения о разделе продукции (СРП) по девяти нефтегазовым участкам, конкурсы по которым прошли в 2019 году, могут быть подписаны в марте.