Долг жителей Волыни за газ достиг 500 миллионов

Как сообщает пресс-служба компании, наибольшие неплатежи за газ зафиксированы в Луцке и среди получателей уже монетизированных субсидий, передает БизнесЦензор.

В сообщении подчеркивается, что средствами, которые "Волыньгаз сбыт" получает от клиентов, компания рассчитывается с оптовым поставщиком НАК "Нафтогаз Украины" и другими участниками рынка. Следовательно, от состояния расчетов потребителей за использованный газ зависит стабильность газоснабжения области.

"Наибольшие долги за потребленный газ имеют жители Луцка – около 190 млн грн. Мы обращаемся к нашим клиентам и призываем своевременно рассчитываться за потребленное голубое топливо. Если есть необходимость, должники могут заключить договор о реструктуризации с нашей компанией. В таком случае оплата осуществляется частями и только в таком случае можно избежать отключения газоснабжения", – рассказал директор ООО "Волыньгаз сбыт" Николай Тищук.

В компании напомнили, что оплачивая вовремя за потребленный газ, потребители могут оформить государственную помощь на назначение субсидий и льгот.

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Поэтому "Волыньгаз сбыт" рекомендует рассчитываться за предоставленные услуги и гарантированно обеспечить себе бесперебойные поставки газа. В противном случае, если волыняне задолжали, то могут остаться без государственной помощи.

При этом с целью взаимопонимания и сотрудничества между клиентами и газоснабжающей организацией, существует возможность оформить договор реструктуризации. Такой вариант дает возможность для потребителей посильно и равными частями погасить долг за использованный природный газ. Также, если есть договор реструктуризации задолженности, потребители могут обращаться в управление социальной защиты населения для оформления государственной помощи.

Чтобы заключить договор реструктуризации долга, клиентам необходимо обратиться в ООО "Волыньгаз сбыт" и предоставить паспорт владельца (или лица, заключившей заявление присоединения к условиям типового договора на поставку природного газа), справку о присвоении идентификационного кода, справку о составе семьи и справку, подтверждающую неплатежеспособность потребителя и членов его семьи.