Минздрав отрицает возобновление работы ликвидированной из-за коррупции СЭС, – замминистра

Об этом заявил замминистра здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы не будем восстанавливать санэпидслужбу, но система, которая будет обеспечивать санэпиднадзор и готовность к реагированию на эпидемиологические угрозы, будет восстановлена уже в ближайшее время", – сказал Ляшко.

Чиновник уточнил, что речь идет о комплексных мерах.

"Мы собираемся восстанавливать не санитарно-эпидемиологическую службу, мы собираемся восстанавливать систему готовности для реагирования, в том числе на эпидемиологические угрозы и на опасности, связанные с токсикологическим характером. Это будет комплексный подход", – сказал Ляшко.

Как сообщалось, ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины обратился к Кабинету министров Украины с предложением возобновить деятельность санитарно-эпидемиологической службы, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

До этого за восстановление работы Санитарно-эпидемиологической службы выступал народный депутат, член партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

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Напомним, в мае 2017 года Кабинет министров решил повторно ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и передать ее функции Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечалось в решении, дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку выполнение ее функций обеспечивает Министерство здравоохранения.

Этом решению предшествовало задержание главного санитарного врача Украины Святослава Протаса и ряда главных санитарных врачей областей по подозрении в организации схемы по хищению крупной суммы бюджетных средств.

Глава МВД Арсен Аваков тогда отмечал, что правоохранители задокументировали 11 фактов вымогательства и получения Протасом от подчиненных взяток.