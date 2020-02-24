Мобильные операторы начали тестировать 4G в киевском метро

В течение нескольких дней 4G начнет появляться в столичном метро начиная со станции "Академгородок" и в тоннеле в сторону станции "Житомирская", затем и на остальных станциях, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Vodafone Украина".

Согласно планам, в первом полугодии сеть появится на девяти станциях и в прогонах между ними. Полностью 4G интернетом метрополитен Киева покроют до конца 2020 года.

"Сейчас мы ждем принятия тарифов на доступ к инфраструктуре Киева, а также, в частности, к инфраструктуре КП "Киевский Метрополитен", которое запланировано на 12 марта. В случае положительного решения, сможем приступить к полной реализации проекта сразу после подписания договора. В противоположном случае, сроки проекта могут сдвинуться", – отметил заместитель генерального директора "Vodafone Украина" Андрей Большаков.

В компании уточнили, что работы в метрополитене выполнены программным методом, путем апгрейда существующего программного обеспечения на всех участках сети в стандарте LTE-1800.

Как сообщалось, в июле 2019 года мобильные операторы "Киевстар", Vodafone и lifecell завершили тендер по поиску подрядчика для строительства 4G в Киевском метрополитене. Победителем тендера стал китайский технологический гигант Huawei.

В декабре 2017 года, до начала тендера, Huawei оценивал подобный проект в $10 млн. Три оператора поделят сумму строительства сети поровну.