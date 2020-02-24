Банки активизировали снижение ставок по депозитам

Об этом свидетельствует обзор актуальных депозитных программ в банках Украины, проведенный LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Так, на прошлой неделе снижение доходности гривневых депозитов достигло 0,66 процентного пункта (п.п.). Ставки по вкладам в долларах и евро снизились в пределах до 0,15 п.п.).

По депозитам в национальной валюте максимально снизилась средняя ставка по вкладам на срок свыше года (на 0,66 п.п. – до 11,21% годовых). Менее существенно потеряли вклады на период от полугода (0,63 п.п. – до 12,09% годовых).

Гривневые сбережения на срок от 3 месяцев до полугода подешевели на 0,43 п.п. – до 11,71% годовых. Средняя ставка для вкладов на период от месяца до 3 упала на 0,34 п.п. – до 9,60% годовых. Бессрочные сбережения потеряли 0,16 п.п. и предлагают 6,81% годовых. Ставки по депозитам на срок менее месяца не претерпели изменений и предлагают 8% годовых.

Вклады в долларах максимально подешевели также на срок свыше года – на 0,15 п.п., до 1,94% годовых. Ставки по депозитам сроком от полугода упали на 0,13 п.п. – до 1,69% годовых. Синхронно снизилась доходность сбережений для периодов от месяца и от 3 месяцев – на 0,01 п.п., до 0,98% годовых и до 1,33% годовых соответственно.

Вклады в долларах США на срок менее месяца по-прежнему предоставляют 1,06% годовых. Бессрочные сбережения набрали 0,01 п.п. и теперь предлагают 0,57% годовых.

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Средние ставки по депозитам в евро снизились не столь заметно. Так, бессрочные депозиты подорожали на 0,03 п.п. – до 0,41% годовых. Вклады сроком менее месяца остались на прежнем уровне – 0,53% годовых.

Вклады в европейской валюте на период от месяца до трех подешевели на 0,01 п.п. – до 0,8% годовых. Доходность вкладов для периодов от 3 месяцев до полугода упала на 0,03 п.п. – до 0,82% годовых. Опустилась и стоимость сбережений сроком от 6 месяцев до года – на 0,02 п.п., до 1,21% годовых. Депозиты на срок свыше года подорожали на 0,01 п.п. и предлагают 1,31% годовых.