Шельфовое месторождение "Дельфин" разделят на две части, – Госгеонедр (обновлено)

Об этом глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах сообщил в ходе представления результатов работы службы в 2019 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В настоящее время по результатам переговоров с геологами, потенциальными инвесторами, с теми, кто владеет геологической информацией, мы решили, что самой оптимальной конструкцией предложения шельфа будут именно два участка", – сказал Опимах.

Глава Госгеонедр уточнил, что речь, в частности, идет о "Северном Дельфине" и "Южном Дельфине" общей площадью 15 тыс. кв. км.

"По этим двум участкам у нас точно есть сейсмическая информация, перечень которой мы в настоящее время собираем. Есть она у госпредприятия "Укргеофизика", у "Наука Нафтогаз" НАК "Нафтогаз Украины", а также у международной компании Schlumberger. Собственно именно с Schlumberger и Duff&Phelps у нас подписаны меморандумы и NDA. Мы сообща будем пытаться найти инвесторов как иностранных, так и украинских для реализации этого проекта", – сказал Опимах.

Глава Госгеонедр уточнил, что старт данному процессу может быть дан в марте, когда правительство планирует утвердить конкурсные условия. После этого у межведкомиссии по организации заключения и выполнения СРП будет два месяца на подготовку и начало конкурса. После объявления конкурса у инвесторов будет шесть месяцев для изучения информации по участкам.

"Мы предлагаем, чтобы объем инвестиций по каждому участку был не менее $60 млн, то есть это минимальные обязательства, но это еще в процессе обсуждения", – добавил Опимах.

По словам главы ведомства, на шельфе существует еще один потенциальный участок, однако конкурс по нему в настоящее время не рассматривается в связи с тем, что площадь пока не достаточно разведана.

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Как сообщалось, ранее министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявлял, что шельфовое нефтегазовое месторождение "Дельфин" в Черном море могут выставить на конкурс несколькими лотами, чтобы привлечь как можно больше международных компаний к добыче газа в Украине.

Конкурс на разработку участка "Дельфин" планируют объявить в марте 2020 года.

Напомним, в 2019 году компания Trident Black Sea была признана победителем конкурса по разработке на основании соглашения о разделе продукции углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет.

Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd. и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

После этого пемьер-министр Владимир Гройсман заявил, что конкурс на добычу газа на шельфе Черного моря не оправдал ожиданий в части прихода на украинский рынок мощных игроков мирового уровня, поэтому должен быть объявлен новый конкурс.

Компания Frontera Resources 1 августа оспорила в Окружном административном суде результаты конкурса на заключение соглашения о разделе продукции (СРП) на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря.

В сентябре 2019 года Кабинет министров принял постановление об отмене конкурса на заключение соглашения о разделе углеводородов, которые будут добываться в пределах участка "Дельфин".

Ранее руководитель и совладелец победившей в конкурсе на разработку участка "Дельфин" американской компании Trident Acquisitions Илья Пономарев заявил о планах оспорить в суде решение Кабинета министров по объявлению нового конкура на разработку этого углеводородного участка.