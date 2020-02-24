"Укроборонпром" погасил задолженность по зарплате на 8 из 43 предприятий

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус по итогам 150 дней работы на посту, передает БизнесЦензор.

По словам Абромавичуса, долг перед работниками некоторых предприятий накапливался годами и в состав концерна такие активы попали уже "с безнадежной задолженностью по заработной плате".

Чтобы решить этот вопрос, руководство "Укроборонпрома" разработало и начало внедрять комплексную программу по финансовому оздоровлению предприятий. Впрочем, Абромавичус отмечает, что полностью решить проблему с задолженностью по заработной плате и финансово оздоровить десятки заводов оборонной отрасли невозможно без участия Кабинета министров Украины.

Генеральный директор "Укроборонпрома" подчеркнул, что ни одна крупная государственная компания в Украине не смогла выйти из тяжелого положения без государственной поддержки:

"Укроборонпром" в период трансформации остро нуждается в списании безнадежной задолженности перед бюджетами разных уровней, нам нужны налоговые льготы и более гибкая дивидендная политика, предоставление дешевого финансового ресурса, прямая финансовая помощь и возможность самостоятельно продавать активы, тем самым высвобождая и направляя ресурсы на модернизацию, новые разработки и улучшения условий труда", – заявил Абромавичус.

Сейчас ГК "Укроборонпром" разработал и подал в Министерство экономики законопроект о списании безнадежной задолженности в размере 4,4 млрд грн. В концерне рассчитывают, что это поможет, в частности, "Заводу им. Малышева", Харьковскому авиационному заводу, казенному заводу "Звезда" и другим выйти из тяжелого положения.