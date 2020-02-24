Украинские банки получили за месяц 6,6 миллиарда прибыли, – НБУ

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор.

"Основные факторы (роста прибыли, – ред.) – высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% – до 22,6 млрд грн, тогда как расходы – на 8% до 16 млрд грн", – отмечается в сообщении.

В частности, чистые процентные доходы украинских банков в январе выросли на 4% – до 7,3 млрд, а чистые комиссионные доходы – на 11%, до 3,5 млрд грн. Позитивный результат от переоценки и от операций купли-продажи составил 2,7 млрд грн.

В то же время объем отчислений банками в резервы сократился до 1,3 млрд грн, по сравнению с 1,8 млрд грн в январе 2019 года.

Как сообщалось, по данным НБУ украинские банки в 2019 году получили рекордную прибыль в размере 59,6 млрд грн.

В том числе "Приватбанк" увеличил прибыль в 2,8 раза – до 32,6 млрд грн.