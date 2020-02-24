Заявки на участие в программе медгарантий подали 37 частных клиник, – НСЗУ

Об этом говорится в сообщении Национальной службы здоровья Украины, передает БизнесЦензор.

В ведомстве отметили, что с 10 по 24 февраля от 37 специализированных медицинских учреждений частной формы собственности поступило 94 предложения по программе медицинских гарантий.

И.о. главы Национальной службы здоровья Оксана Мовчан подчеркнула: "контрактирование специализированных медицинских учреждений, без преувеличения, является вехой в истории Украины. С начала приема заявлений в НСЗУ 1453 специализированных медицинских учреждений подали 7746 предложений по различным группам услуг".



"Это свидетельствует о том, что бизнес считает сотрудничество интересным для себя. Так было и с первичкой. На сегодня 30% всех законтрактованных заведений – это частные учреждения и ФЛП", – отметила Мовчан.

Напомним, на реализацию программы медицинских гарантий в 2020 году в государственном бюджете предусмотрено 72 млрд грн. Это на 20% больше медицинскую субвенцию 2019 года.