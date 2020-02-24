БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.02.20 20:53

IFC может выделить Львову 32 миллиона евро для закупки 100 троллейбусов

Международная финансовая корпорация (IFC) из группы Всемирного банка может предоставить коммунальному предприятию "Львовэлектротранс" 32 млн евро на закупку 100 троллейбусов с автономным ходом и реконструкцию контактных сетей.

IFC может выделить Львову 32 миллиона евро для закупки 100 троллейбусов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию IFC, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, соответствующий вопрос совет директоров финкорпорации намерен рассмотреть 30 апреля.

Согласно сообщению, помимо этого, в рамках программы "Города Украины" IFC оказывает Львову консультативную поддержку в вопросе модернизации системы общественного транспорта города.

В сообщении отмечается, что в настоящее время общественный транспорт во Львове обеспечивается двумя муниципальными операторами: ATП-1, ежедневно эксплуатирующий около 200 автобусов, и "Львовэлектротранс" (около 80 трамваев и 65 троллейбусов ежедневно).

"Также есть четыре частных оператора, которые эксплуатируют около 250 автобусов, большинство из которых являются дизельными автобусами малой вместимости (также известными как "маршрутки"). Около 60% пассажиров перевозятся автобусами, 25% - трамваями и 15% - троллейбусами", - отмечается на сайте финансовой корпорации.

После ввода в эксплуатацию новых автономных троллейбусов появится возможность модернизировать общую систему и оптимизировать сеть общественного транспорта.

Как сообщалось, в конце прошлого года мэр Львова Андрей Садовый сообщил о намерении в текущем году закупить 10 новых трамваев и 100 автобусов за средства Европейского инвестиционного банка, а также 100 троллейбусов с автономным ходом в сотрудничестве с IFC.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100