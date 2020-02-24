IFC может выделить Львову 32 миллиона евро для закупки 100 троллейбусов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию IFC, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, соответствующий вопрос совет директоров финкорпорации намерен рассмотреть 30 апреля.

Согласно сообщению, помимо этого, в рамках программы "Города Украины" IFC оказывает Львову консультативную поддержку в вопросе модернизации системы общественного транспорта города.

В сообщении отмечается, что в настоящее время общественный транспорт во Львове обеспечивается двумя муниципальными операторами: ATП-1, ежедневно эксплуатирующий около 200 автобусов, и "Львовэлектротранс" (около 80 трамваев и 65 троллейбусов ежедневно).

"Также есть четыре частных оператора, которые эксплуатируют около 250 автобусов, большинство из которых являются дизельными автобусами малой вместимости (также известными как "маршрутки"). Около 60% пассажиров перевозятся автобусами, 25% - трамваями и 15% - троллейбусами", - отмечается на сайте финансовой корпорации.

После ввода в эксплуатацию новых автономных троллейбусов появится возможность модернизировать общую систему и оптимизировать сеть общественного транспорта.

Как сообщалось, в конце прошлого года мэр Львова Андрей Садовый сообщил о намерении в текущем году закупить 10 новых трамваев и 100 автобусов за средства Европейского инвестиционного банка, а также 100 троллейбусов с автономным ходом в сотрудничестве с IFC.