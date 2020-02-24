Жители оккупированных Россией территорий получили 1,1 миллиона украинских загранпаспортов

Об этом сообщили в Государственной миграционной службе Украины в ответ на запрос Deutsche Welle, передает БизнесЦензор.

В Госмиграции также сообщили, что по состоянию на 12 февраля оформлено и выдано также 150 466 паспортов для выезда за границу гражданам, которые имели регистрацию в Крыму или Севастополе.

Напомним, по данным по состоянию на март 2019 года, биометрические паспорта для выезда гражданина Украины за границу получили 134,2 тысячи жителей временно оккупированного Крыма.

Как известно, для получения паспорта гражданина для выезда за границу лицо должно, в частности, предоставить паспорт гражданина Украины. Биометрические паспорта для выезда за границу в Украину оформляются и выдаются с 2015 года.