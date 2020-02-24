"Укрэнерго" получит проект по созданию energy storage от французской RTE в марте

Об этом сказал первый заместитель главы НЭК Владимир Кудрицкий в комментарии интернет-порталу "Энергореформа", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Рассчитываем, что уже в марте "Укрэнерго" получит финальный результат работы по проекту строительства в Украине energy storage от французского партнера RTE International, который по договору с нами исследует экономическую и техническую целесообразность строительства системы накопления приблизительно на 200 МВт", – сказал Кудрицкий.

При этом он отметил, что до прихода на рынок частных инвесторов рассматривается возможность управления этой системой накопления со стороны НЭК.

По прогнозам замглавы НЭК, быстрого прихода частного инвестора в energy storage без какой-либо поддержки со стороны государства в ближайшее время не будет. В то же время "Укрэнерго" как системный оператор остро нуждается в маневренных мощностях для балансирования энергосистемы в условиях стремительного развития возобновляемых источников энергии.

"Мы готовы сделать девелопмент, какое-то время управлять таким объектом с целью обеспечения операционной безопасности энергосистемы, чтобы затем, когда частный инвестор будет готов инвестировать в системы накопления, продать объект ему, возможно, по частям", – уточнил Кудрицкий.

Топ-менеджер "Укрэнерго" не исключил, что для реализации такого проекта понадобится отдельное решение Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, позволяющее НЭК его финансировать и развивать.

Кроме того, Кудрицкий уточнил, что в апреле текущего года Международная финансовая корпорация (IFC) может представить проект механизмов стимулирования инвесторов в системы накопления электроэнергии.

"Эта концепция должна быть наработана IFC, передана "Укрэнерго" и широкому кругу стейкхолдеров как видение IFC модели возможной поддержки или стимулирования инвесторов в этот сектор", – сказал Кудрицкий.

По его словам, IFC владеет обширной экспертизой механизмов развития energy storage в других странах, соответственно, может предложить Украине те, которые уже показали свою результативность.

Кудрицкий напомнил, что в октябре 2019 года во время Международного инвестиционного форума RE: think Invest in Ukraine в Мариуполе "Укрэнерго" подписало, в частности, соглашение с IFC о сотрудничестве, в том числе в направлении развития систем накопления энергии.

По словам Кудрицкого, рассматриваемый сейчас в профильном комитете парламента законопроект о системах накопления (№ 2582), – это первый и необходимый шаг к развитию energy storage в Украине.

Как сообщалось, согласно законопроекту №2582 о внесении изменений в закон "О рынке электрической энергии" (относительно энергетической безопасности и системы накопления энергии), зарегистрированному в парламенте в декабре 2019 года Юрием Камельчуком, предлагается ввести в действующий закон понятия накопительные мощности и системы накопления энергии, а также предусмотреть деятельность оператора системы накопления (ОСН).

Как сообщало "Укрэнерго", в октябре 2018 года был подписан межправительственный Меморандум о сотрудничестве между НЭК "Укрэнерго" и оператором системы передачи Франции RTE (Réseau de Transport d’Électricité), а также его дочерней компанией RTE International. Цель – внедрение европейских стандартов управления и развитие энергосистемы Украины в процессе ее интеграции в ENTSO-E.