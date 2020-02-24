Аэропорт "Запорожье" в январе увеличил пассажиропоток на 40%

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передает БизнесЦензор.

Всплеск количества пассажиров наблюдался как на международных рейсах, где было перевезено 32 176 человек, так и на внутренних, которыми воспользовались 11 092 человек.

Для сравнения: в декабре 2019 года аэропорт обслужил 41 200 пассажиров. Поэтому с каждым месяцем пассажиропоток стабильно увеличивается.

В конце марта-начале апреля запланирован запуск ряда новых рейсов. В частности, из аэропорта "Запорожье" прямым авиасообщением можно будет добраться в Прагу, Будапешт, Вену, Вильнюс, Вроцлав, Гданьск и Краков. В летнюю программу также включены такие новые направления, как Ираклион (Греция), Римини (Италия), Батуми (Грузия), Ларнака (Кипр), Бургас (Болгария).

До запуска новых рейсов будет открыт новый пассажирский терминал аэропорта, на котором сейчас ведутся пусконаладочные работы.