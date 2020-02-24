Крупные сети АЗС продолжили снижать цены на автогаз

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Так, цена сжиженного газа на станциях ОККО и WOG опустилась на 32-36 копеек за литр – до 11,81 грн и 11,79 грн/л соответственно.

Автогаз на станциях UPG подешевел на 30 копеек – до 11 грн/л.

Крупнейшая консолидированная сеть группы "Приват" откорректировала цены на 1 коп. – до 10,54-11,64 грн/л.

Стоимость автогаза в сети Shell снижена на 16 коп. – до 11,31 грн/л.

В сетях "БРСМ-Нафта", "Автотранс" и Mango автогаз подешевел в пределах 5-10 коп./л.

Средняя цена автогаза 24 февраля снизилась до 11,23 грн/л.

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Как сообщалось, розничные цены на автогаз начали снижаться с 20-х чисел января, реагируя на падение его стоимости на оптовом рынке. С того времени средняя розничная цена на АЗС опустилась на 11% или на 1,25 грн за литр.

Оптовые цены сжиженного газа начали снижаться со середины декабря прошлого года. За этот период средняя по Украине цена СУГ на условиях самовывоза с ГНС снизилась на 18% – до 15 610 грн/т.