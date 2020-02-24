Украина увеличила экспорт меда на 13%

Об этом сообщил сооснователь пасеки "Медовий Бджоляр" (ТМ "Знатний Мед") Валерий Курейко на пресс-конференции, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В 2006-2010 годах экспорта меда он был небольшой – от 3 до 7 тыс. тонн в год. С 2011 года он начал расти – так, например, в 2014-2015 годы он уже составлял более 36 тыс. тонн, в 2016 году – более 56 тыс. тонн. Самым успешным для экспортеров был 2017 год, когда было экспортировано 67,8 тыс. тонн меда", – сказал Курейко.

По словам Курейко, существенно выросло также число самих экспортеров – если в 2010 году этим занималось две-три компании, то сегодня – более 70 компаний. Курейко отметил, что в других странах нет такого большого количества компаний, занимающихся экспортом меда, как в Украине.

"Например, в Аргентине, которая входит в топ-3 мировых экспортеров меда, всего 15 фирм-экспортеров", – сказал Курейко.

"Показательно, как мгновенно у нас выбираются квоты на беспошлинную поставку украинского меда в ЕС - в 2018 году квота составляла 7,9 тыс. тонн и была выбрана за первые 11 дней января. В 2019 году квота составляла 6 тыс. тонн, и была выбрана до 10 января 2019 года", – указал он.

Общий объем производства меда в Украине в 2019 году, по оценкам сооснователя пасеки "Медовий Бджоляр", составил 100-110 тыс. тонн. Он заметил, что производство меда в Украине за последние 30 лет в целом увеличивалось, вместе официальные данные не отражают всю картину, поскольку в Украине большинство (более 90%) частных пасек не зарегистрировано. По прогнозам Курейко, в 2020 году производство меда при благоприятных погодных условиях может возрасти до 120 тыс. тонн.

Внутренний рынок Украины потребляет немногим меньше половины от объема производства: в среднем на душу населения потребляется порядка 1-1,1 кг меда.

"Если в 2019 году было произведено более 100 тыс. тонн, а на экспорт ушло 55,6 тыс. тонн, то на внутреннем рынке осталось около 50 тыс. тонн", – сказал Курейко.

По его прогнозам, цены на мед в 2020 году будут стабильными по отношению к прошлому и будут колебаться в зависимости от сорта, упаковки на уровне 140 грн за кг в Киеве (в регионах – дешевле).

Курейко заметил, что в Украине насчитывается около 500 тыс. пасечников. При этом преобладают малые пасеки (до 50 пчелосемей), тогда как основной товарный мед производят средние (от 50 до 300) и крупные (больше 300).