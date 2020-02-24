Нацбанк рассматривает возможность создания нового индикатора валютного рынка

Об этом сообщается в презентации "Прогресс усовершенствования индикаторов денежного и валютного рынков", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе уточняется, что на данный момент на валютном рынке Украины используются фиксинги от НБУ и TIC. К первым относятся официальный курс гривни к иностранным валютам и справочное значение курса национальной валюты, ко вторым – Bloomberg BFIX и WM/Reuters.

Согласно статистике регулятора, в прошлом году отклонение Bloomberg BFIX (рассчитанного на 12:00) от справочного курса НБУ и среднего курса по сделкам Matching (в промежутке с 11:57:30 по 12:02:30) в среднем составило 0,2 коп.

Вместе с тем в текущем году отклонение BFIX, рассчитанного Bloomberg, от справочного курса НБУ в среднем составило 1,2 коп., от среднего курса по сделкам Matching – 1,9 коп.

Ранее НБУ сообщил, что создает контактную группу денежного и валютного рынков для обмена информацией и мнениями с их участниками в отношении актуального состояния и путей развития этих рынков. В группу помимо представителей Нацбанка должны войти 25 экспертов, рекомендованных 25 банками с лучшим рейтингом активности на денежном и валютном рынках.

Первое заседание группы ожидается в апреле 2020 года.