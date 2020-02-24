СНБО поручил возобновить работу ликвидированной из-за коррупции Санитарной службы, – Данилов

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью телеканалу "1+1", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"И вы знаете, что Совет национальной безопасности и обороны обратился к Кабинету министров не вернуть нашу службу, о которой у нас кое-кто из средств массовой информации... а именно, чтобы она стала выполнять те функции, которые она должна была бы выполнять. Речь идет о санэпидемической службе. Но это не проверка столовых, кафе или рестораций. Это сугубо борьба с такими вещами, какие сегодня есть в стране", – сказал Данилов.

На вопрос о том, существует ли в Украине система биологической защиты, Данилов отметил, что государство полностью готово к возможным вызовам.

"Система защиты, к сожалению, такая (я откровенно говорю), какой бы мы хотели на сегодняшний день, мы не можем еще тестировать. Но мы полностью готовы для того, чтобы, если, не дай Боже, будут кие-то вызовы. У нас есть понимание обеспечения медицинскими веществами, у нас есть обеспечение соответствующим медицинским персоналом", – уточнил секретарь СНБО.

Ранее за восстановление работы Санитарно-эпидемиологической службы выступал народный депутат, член партии "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

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Как сообщалсь, в мае 2017 года Кабинет министров решил повторно ликвидировать Государственную санитарно-эпидемиологическую службу и передать ее функции Государственной службе по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Как отмечалось в решении, дальнейшее функционирование Госсанэпидслужбы нецелесообразно, поскольку выполнение ее функций обеспечивает Министерство здравоохранения.

Этом решению предшествовало задержание главного санитарного врача Украины Святослава Протаса и ряда главных санитарных врачей областей по подозрении в организации схемы по хищению крупной суммы бюджетных средств.

Глава МВД Арсен Аваков тогда отмечал, что правоохранители задокументировали 11 фактов вымогательства и получения Протасом от подчиненных взяток.