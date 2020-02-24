"Укрнафта" подписала мировые соглашения с компаниями Коломойского на 7,7 миллиарда

Мировое соглашение утверждено Восточным апелляционным хозяйственным судом (Харьков) 10 февраля и обнародовано в Едином госреестре, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Соглашение было подписано сторонами 7 февраля. Согласно его условиям, "Колтас" должен ежеквартально погашать в среднем по 103 млн грн чистого долга. Первый платеж в размере 97,56 млн грн должен быть осуществлен до 31 марта 2020 года. На период действия мирового соглашения – с 1 января 2020 года по 31 декабря 2025 ггода – применяются проценты к сумме долга по ставке 14,4% годовых с НДС.

В то же время от любых штрафов с момента возникновения долга (31 декабря 2015 года) до утверждения судом мирового соглашения (10 февраля 2020 года.) "Укрнафта" отказалась. Речь идет об инфляционных начислениях по среднему индексу инфляции и 3% годовых. Расчет этих штрафных санкций в мировом соглашении не приводится.

Как отмечает издание, учитывая средний индекс инфляции за 2016-2019 годы включительно на уровне 11%, только инфляционные платежи за четыре года могли бы составить 266 млн грн. Кроме того, штраф по ставке 3% годовых составил бы 319 млн грн. Таким образом "Укрнафта" отказалась от требования около 585 млн грн штрафов и инфляционных потерь.

Подписанию мирового соглашения предшествовала добровольная уплата "Котласом" 176 млн грн в декабре 2019 года. Это примерно 6% от общей суммы чистого долга. Еще 44 млн грн были уплачены в период 2017-2019 годов, о чем ранее сообщало Национальное антикоррупционное бюро.

По данным Единого госреестра судебных решений, "Укрнафта", помимо "Котласа", в январе-феврале подписала мировые соглашения с остальными 4 компаниями, которым в 2015 году бесплатно отгрузила почти 1 млн тонн нефти

Такие соглашения заключены с компаниями "Прикарпатьенефтетрейд" (долг перед "Укрнафтой" 1,81 млрд грн) и "Гарант-УТН" (649 млн грн), "Техтрейд групп" (1,1 млрд грн), "Галнафта" (1,32 млрд грн). При этом по состоянию на 24 февраля, в Едином госреестре не обнародованы решения суда об утверждении этих мировых соглашений. Соответственно параметры этих договоров на данный момент неизвестны.

Подписание мировых соглашений, которыми урегулируется задолженность 5 компаний, получивших в 2015 года нефть на сумму 7,7 млрд грн, предшествовало заявлению директора НАБУ Артема Сытника о подготовке проектов обвинительных актов по делу о хищении средств из "Укрнафты".

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Как сообщалось, НАБУ еще в конце 2015 года начало расследовать вывод из "Укрнафты" 7,7 млрд грн путем безоплатной передачи нефти на аукционах, в том числе в отношении ООО "Котлас". В то же время "Укрнафта" прекратила платить налоги в госбюджет.

ООО "Котлас" – крупнейший дебитор "Укрнафты" и одна из двух десятков компаний, которые были задействованы в выводе свыше 15 млрд грн из нефтяной компании в 2015 года. Из этой суммы около 7,7 млрд грн было выведено путем безоплатной отгрузки до 1 млн тонн сырой нефти в адрес 5 компаний. Остальная часть – авансы за нефтепродукты на сумму 7,5 млрд грн.

По данным СМИ, компания "Котлас" входит в перечень компаний, собственниками которых являются офшоры, которые связанны с группой "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В частности, они фигурировали в деле о выводе $1,8 млрд из "Приватбанка" по фиктивным контрактам в 2014 году.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит государству влице Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины", по 13,6% - компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited, и 12,9% - Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.

Интересы миноритарных акционеров до последнего времени представлял Игорь Коломойский.

В 2016 году компания получила чистый убыток в 8,74 млрд грн, при этом снизила добычу нефти и газоконденсата на 9,2%, до 1,52 млн тонн, газа – на 13,4%, до 1,3 млрд куб. м.