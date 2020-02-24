"Роснефть" столкнулась с проблемами при продаже нефти из-за новых санкций США, – Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пять источников в отрасли, передает БизнесЦензор.

18 февраля США включили швейцарскую трейдерскую структуру "Роснефти" – Rosneft Trading S.A. – в санкционный список (SDN List) за операции в Венесуэле.

Вашингтон установил 90-дневный срок для контрагентов на сворачивание операций с RTSA, но, по словам источников агентства, несколько покупателей потребовали немедленно убрать Rosneft Trading из всей цепочки поставок, поскольку иначе у них могут возникнуть проблемы с покупкой нефти.

"С точки зрения логистики это огромная головная боль. Придется изменить очень много контрактов", – сказал один из источников, знакомый с деятельностью "Роснефти".

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RTSA выступала продавцом части нефти и нефтепродуктов "Роснефти" большинству крупнейших мировых игроков рынка, включая европейские нефтяные компании BP и Royal Dutch/Shell, американскую ExxonMobil и все основные торговые дома, включая Glencore, Vitol и Trafigura.

"Основная цель сейчас – изменить цепочку поставок и убрать любые упоминания RTSA", – сказал руководитель крупного торгового дома, который регулярно покупает грузы у "Роснефти".

"Наш отдел внутреннего контроля потребовал с 18 февраля избегать любых новых сделок с RTSA", – сказал источник в другой торговой компании.

Rosneft Trading также поставляла нефть на принадлежащий "Роснефти" НПЗ в Германии, и компания работает над изменением этих контрактов, чтобы продолжить работу с поставщиками сырья и чтобы у ее немецких партнеров не было проблем с соблюдением санкционного режима, сообщили источники.

Один из источников также отметил, что "Роснефть" должна решить, что делать с довольно большим офисом RTSA в Женеве.

"Новая компания (взамен RTSA) должна быть зарегистрирована за рубежом, работать с банками, иметь возможность осуществлять поставки нефти на НПЗ и не иметь никакого отношения к RTSA. Простого решения здесь нет", – сказал другой источник.

Rosneft Trading является 100-процентной дочерней компанией "Роснефти". Санкции США были призваны не дать RTSA поставлять венесуэльскую нефть, но источники говорят, что ограничения мешают и поставкам российской нефти, потому что компании стараются избегать ассоциаций с RTSA, значительная часть бизнеса которой приходится на Европу.