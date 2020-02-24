БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
24.02.20 13:56

Потребители газа в Житомирской области увеличили онлайн-платежи на 23%

В январе 2020 года "Житомиргаз Сбыт" получил 6,5 тыс онлайн-платежей за газ, почти на четверть больше, чем в январе прошлого года. Клиенты компании в течение месяца оплатили через онлайн 4,6 млн грн.

Потребители газа в Житомирской области увеличили онлайн-платежи на 23%

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Житомиргаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Житомиргаз Сбыт" увеличивает для клиентов доступ к платежным онлайн-сервисам. Их перечень есть на сайте компании в разделе "Как заплатить за газ". Воспользоваться ими можно как напрямую, так и через "Личный кабинет" клиента компании на сайте 104.ua.

"Сейчас перед потребителями природного газа Житомирской области открыты несколько вариантов оплаты через интернет. Чтобы заплатить за газ онлайн нужно быть зарегистрированным в "Личном кабинете" на сайте 104.ua или войти в свой аккаунт с мобильного приложения "104 Mobile" или "104 Mobile Light". Оплату можно осуществить с помощью популярных платежных сервисов: Easy Pay, iPay, Portmone, а также Приват 24 и Сбер 24", - сообщает компания.

По состоянию на начало февраля 2020 года количество пользователей "Личного кабинета" среди потребителей природного газа Житомирщины достигло почти 63 тыс. Благодаря доступу к онлайн-сервисам они имеют возможность платить за газ без очередей, а в некоторых случаях без уплаты комиссии за проведение платежа.

"Оплачивая счета онлайн, потребитель природного газа экономит средства и время, которое простоял бы в очереди в кассу банка. Квитанцию об уплате платежная онлайн-система отправит пользователю по электронной почте", - сообщает компания.

В частности, сервис "Личный кабинет" позволяет отслеживать истории платежей и передачи показаний счетчика, узнать актуальную цену на природный газ, загрузить квитанцию, не дожидаясь его доставки в почтовый ящик. Также есть возможность обратиться к специалистам газовой компании с вопросом.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100