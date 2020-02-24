12 компаний подали заявки на дизельный тендер "Укрзализныци" на 4,7 миллиарда

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

"Документы на конкурс подали ООО "Алпен Трейд", ООО "ОККО Контракт", ООО "Альянс Энерго Трейд", ООО "Анвитрейд", ООО "Торговый дом "Газтрим", ООО "Торговый дом "Сокар Украина", ООО "Глуск Украины", ООО "Оил-Трейд 2018", ООО "Торум", АО "Укргаздобыча", ООО "Ливайн Торг", ООО "Южная топливно-экспедиционная компания".

Ориентировочная стоимость указанной закупки составляет более 4,7 млрд грн. Сумма тендерного обеспечения - 10 млн грн, размер минимального шага понижения цены - 0,5%.