Минфин оценил убытки госбюджета от табачной поправки Дубинского в 3 миллиарда

Как сообщает пресс-служба Минфина, принятие вызвавшей протесты производителей сигарет поправки привело к недовыполнению плана по сбору акцизов на сумму около 3 млрд грн, передает БизнесЦензор.

В Минфине напомнили, что законопроект №1049 был призван ввести единый счет для уплаты налогов и сборов с целью решения технических проблем при перечислении указанных платежей, оптимизации деятельности налоговых органов и упрощения ведения бизнеса.

"Сейчас этот законопроект возвращен в Верховную Раду с предложениями Президента. Причиной тому – поправка, которая была внесена в текст законопроекта на заседании комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики", – сказано в сообщении.

Минфин подчеркивает, что по своей сути данная поправка никак не связана с содержанием законопроекта.

"Она не касалась единого счета, а имела целью регулировать наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет. Это вызвало значительное возмущение производителей табачной отрасли, из-за чего даже приостанавливалось производство на нескольких фабриках. В результате недовыполнение плана по сбору акцизного налога составило около 3 млрд гривен. То есть задержка очень нужного бизнеса законопроекта из-за вредной поправки – это не только потеря времени, но и убытки для всей страны", – сказано в сообщении.

В связи с этим Кабмин обратился к президенту с предложением наложить вето на законопроект №1049.

"Надеемся, что Верховная Рада вскоре проголосует текст без правки и будет дан старт внедрению единого счета", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, 19 февраля президент Владимир Зеленский ветировал закон о введении единого счета для уплаты налогов и единого социального взноса (ЕСВ), а также об установлении торговой наценки на сигареты.

Напомним, 4 октября 2019 года Верховная Рада при голосовании за закон о введении единого счета для уплаты налогов и сборов приняла внесенную ко второму чтению поправку нардепа Александра Дубинского, которой ввела оптово-отпускные и розничные цены на табачные изделия, что может привести к росту цен на сигареты. Хотя юристы Верховной Рады указывали, что внесение этой поправки нарушает регламент.

После этого табачная фабрика "В.А.Т.-Прилуки", которая входит в международную группу компаний British American Tobacco, объявила об остановке производства с 11 октября. Поправку раскритиковали также другие крупнейшие производители сигарет.

После этого встречу с крупнейшими производителями табачных изделий в Украине провел президент Владимир Зеленский, а Кабинет министров подписал меморандум о прозрачном регулировании с субъектами хозяйствования табачной отрасли.

В свою очередь в Национальном антикоррупционном бюро открыли уголовное производство в отношении народного депутата от "Слуги народа" Андрея Холодова, который лоббировал принятие указанной поправки.

При этом журалисты выяснили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с розничной торговлей сигаретами в киосках и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, Холодов лоббировал поправку, которая может увеличить заработки для розничных торговцев табаком, отстаивая свои же интересы.