Китай анонсировал запрет на импорт курятины из Украины

Об этом говорится в сообщении китайской таможни, передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

За последний месяц Китай сообщил об обнаружении птичьего гриппа в провинциях Сычуань, Хунань и Синьцзян. Болгария, Венгрия, Германия, Польша, Словакия и Чехия также недавно подтвердили случаи этого заболевания.

Как сообщалось, по данным Госпродпотребслужбы, по состоянию на 20 февраля был запрещен экспорт мяса птицы из Украины в Японию (произведенной после 27 декабря 2019 года), в Республику Корея, в Азербайджан (и в целом продукции птицеводства), в Республику Армения (живой птицы всех видов и в целом продукции птицеводства), в Ирак, Филиппины (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы, яйца и семенная жидкость), в Молдову (птица дикая и домашняя, мясо и мясопродукты из птицы, яйца и семенная жидкость, яйцеклетки и эмбрионы птицы).

Кроме того, в соответствии с требованиями двухсторонних согласованных сертификатов с 20 февраля временно приостановлена сертификация украинской продукции птицеводства в Марокко, Республику Тунис и Сингапур.

Также запрещен экспорт мяса птицы из Винницкой области в Гонконг, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Кувейт.

23 января Беларусьзапретила ввоз птицы из Винницкой области Украины из-за регистрации там случая заболевания птиц высокопатогенным гриппом.

Напомним 22 января Гендирекция по вопросам здоровья и пищевой безопасности ЕС уведомила Госпродпотребслужбу Украины о временном приостановлении ввоза на территорию стран ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы из Украины из-за вспышки птичьего гриппа в Винницкой области.

По информации Госпродпотребслужбы, яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают.

После этого крупнейший украинский экспортер курятины в страны ЕС – агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) прекратил поставки продукции в страны Европы. По данным холдинга, в 2019 году около 30% всего экспорта группы направлялось в ЕС.

14 февраля ЕС ограничил запрет Винницкой областью, поддержав решение о зонировании случая птичьего гриппа в Украине.