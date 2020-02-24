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24.02.20 12:50

Минфин проведет аукцион без ограничения предложения ОВГЗ

Министерство финансов Украины на первичных аукционах, назначенных на 25 февраля, проведет доразмещение четырех выпусков облигаций без ограничения их предложения.

Минфин проведет аукцион без ограничения предложения ОВГЗ

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Как говорится в объявлении на сайте ведомства, покупателям будут предложены самые "короткие" 70-дневные ОВГЗ, бумаги с погашением полтора и два года, а также самые "длинные" семилетние ОВГЗ.

Во второй половине прошлого года и в начале этого в условиях высокого спроса нерезидентов на долгосрочные украинские гособлигации Минфин существенно ограничивал предложения "коротких" бумаг. Однако в результате снижения доходности и уменьшения интереса к "длинным" бумагам со стороны нерезидентов Минфин на минувших аукционах в расчете на украинские банки повысил предложение бумаг с погашением через 5 мес. с 0,5 млрд грн до 1 млрд грн, 17 мес. – с 1 млрд грн до 1,5 млрд грн по номиналу, одновременно сократив предложение трехлетних ОВГЗ с 2,5 млрд грн до 2 млрд грн.

Несмотря на это, спрос на аукционах 18 февраля упал до 1,8 млрд грн и по всем облигациям был ниже предложения, в частности по трехлетним ОВГЗ он составил всего 0,04 млрд грн.

В результате средневзвешенная ставка по 3-летним бумагам поднялась до 9,84%, по 1,5-летним - до 9,77% и по 5-мес. - до 9,6%.

В то же время ставки отсечения Минфин удержал на уровне 10,15%, 10,1% и 10% годовых соответственно.

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