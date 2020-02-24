Суд подтвердил восстановление Насирова на должности главы ГФС

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно документу, суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Кабинета министров Украины, ГФС и экс-народного депутата Андрея Журжия на решение Окружного админсуда Киева от 11 декабря 2018 года, которым было отменено правительственное распоряжение об увольнении Насирова с должности главы ГФС.

"Постановление суда приобретает законную силу с даты его принятия и может быть обжаловано путем подачи кассационной жалобы непосредственно в Верховный Суд на протяжении 30 дней со дня составления полного судебного решения", – говорится в судебном постановлении.

Напомним, Кабинет министров уволил отстраненного главу Государственной фискальной службы (ГФС) Романа Насирова с занимаемой должности распоряжением №35-р от 31 января 2018 года.

Романа Насирова отстранили от должности руководителя ГФС еще в начале марта 2017 года, сразу после того, как детективы НАБУ задержали его и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в 100 млн грн. Позднее решением суда он был уменьшено до 36 млн грн.

Напомним, в начале ноября 2018 года Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) утвердила и вручила главе ГФС Роману Насирову и направила в суд обвинительный акт в уголовном производстве по подозрению в совершении преступления.

7 марта суд арестовал главу ГФС Романа Насирова и установил залог 100 млн грн, который была внесен женой и тестем Насирова 16 марта, после чего задержанный вышел на свободу.

Детективы НАБУ задержали Насирова вечером 2 марта 2017 года. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. В частности, Насирова подозревают в нанесении убытков государству в размере 2 млрд грн в рамках так называемых "газовых схем" беглого нардепа Александра Онищенко.