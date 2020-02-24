Предполагаемый суицид гендиректора Atlantic Group переквалифицировали на умышленное убийство

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"В настоящее время правоохранители получили данные, которые дают основания предполагать, что мужчина мог не сам покончить с жизнью. Следовательно, по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины", - говорится сообщении.

Отмечается, что предварительно правоохранители установили нахождение в доме трех человек: супругов и их гостя. Все трое употребляли алкогольные напитки. По словам женщины, она находилась в другой комнате, когда гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина.

Для установления всех обстоятельств происшествия следователи проводят первоочередные следственные действия, в том числе назначили ряд экспертиз: судебно-медицинскую, комплексную молекулярно-генетическую, дактилоскопическую, баллистическую и химическую.

Как сообщалось, сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы.

"По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. На месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильза

Полиция Киевской области проводит расследование по факту, возможно, суицида 56-летнего киевлянина в селе Чайки.

По информации интернет-издания "Зеркало недели. Украина" в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предварительная версия полиции – самоубийство.

По данным источников издания, выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, зарегистрированного на экс-главу МИД.

Рекламный холдинг Atlantic Group сообщил в Facebook, что гендиректор Сергей Старицкий погиб в пятницу поздно вечером. Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. В профессиональном активе Старицкого также руководство телеканалом "Интер" и департаментом международных связей Украинской государственной телерадиокомпании.