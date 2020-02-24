Цены на нефть и азиатские биржи снижаются из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на Ведомости сообщает БизнесЦензор.

В начале торгов в Азии в понедельник 24 февраля цена нефти марки Brent упала на 3,1% до $ 56,68 за баррель, а фьючерсы S&P 500 снизились на 1,3%, отмечает издание.

Южнокорейский индекс Kospi упал на 3%, в то время как курс южнокорейской воны снизился на 0,6% по отношению к американскому доллару. Гонконгский индекс Hang Seng просел на 1,2%, а австралийский индекс S&P/ASX 200 — на 2,2%.

Австралийский доллар торговался на уровне $ 0.6607 против своего американского аналога, на 11-летнем минимуме. Китайский индекс CSI 300 (Шанхай и Шэньчжэнь) для листинговых акций понизился на 0,7%, а офшорный юань ослаб на 0,1% до 7,0361 за доллар. На японских рынках торгов 24 февраля не было из-за национального праздника.

Золото продолжило расти в цене и выросло на 1%, почти до $1660 за тройскую унцию. Это самый высокий уровень мировых цен более чем за семь лет, отмечает FT. По мнению Роберта Карнелла, главного экономиста по Азиатско-Тихоокеанскому региону ING, трейдеры будут внимательно следить за европейскими усилиями по сдерживанию эпидемии в ближайшие дни. По его оценке, фондовые рынки в США, которые достигли максимумов на минувшей неделе, "медленно пробуждаются к тому, что что-то идет не так".