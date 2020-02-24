Австрия останавливала движение поездов из Италии из-за коронавируса

Об этом со ссылкой на РБК сообщает БизнесЦензор.

По данным издания, два поезда, в которых находилось около 500 пассажиров, пропустили через Бреннерский перевал после проведенной проверки. Выяснилось, что два человека, у которых при проверке была выявлена высокая температура, не больны коронавирусом. Согласие Вены было получено после того, как пассажиров проверили итальянские врачи.

Отсутствие больных коронавирусом в эфире телеканала ORF 2 подтвердил министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер. По его словам, ужесточение пограничного контроля и перекрытие железнодорожного сообщения сейчас не является острой необходимостью. При этом он отметил, что власти страны обеспокоены ситуацией в соседней стране ЕС и намерены обсуждать ее на уровне правительственной экспертной группы.

Ранее власти Австрии заблокировали один из поездов на границе с Италией из-за того, что у двух человек заподозрили коронавирус. Вслед за этим они заявили о прекращении железнодорожного сообщения с соседней страной. Утверждалось, что под ограничение попал и поезд Ницца – Москва, следовавший через этот пограничный пункт.

По данным SCMP в результате вспышки коронавируса в Италии (в основном в провинциях Ломбардия и Венето) заболели 152 человека. Три пациента умерли.