IT-отрасль Украины должна приносить в бюджет $13 миллиардов в год, – комитет

Об этом в Запорожье во время выездного совещания Комитета ВР по вопросам цифровой трансформации сказала первая заместитель комитета Кира Рудик, передает БизнесЦензор со ссылкой на Укринформ.

"IT-отрасль быстро растет и по состоянию на прошлый год это была уже вторая по экспорту отрасль в нашей стране. Мы аграрная страна и у нас есть все шансы, чтобы через некоторое время стать из аграрной страны технологичной. Что нужно сделать чтобы этого достичь? Во-первых, увеличить доход от экспорта в $13 млрд в год", - сказала Рудик.

По данным Рудик, по итогам 2019 года доход составил около $5 млрд.

Второй задачей является увеличение количества специалистов со 160-250 тыс. до 650 тыс. человек.