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23.02.20 14:15

Баффетт рассказал о росте прибыли Berkshire Hathaway на 1900%

Чистая прибыль инвестфирмы Berkshire Hathaway в 2019 году выросла на 1900% по сравнению с прошлым годом и составила $81 млрд.

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Об этом сообщил в письме инвесторам глава компании Уоррен Баффетт, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

Баффет объяснил такой рост новыми правилами GAAP, которые были введены в 2018 году в рамках налоговой реформы президента США Дональда Трампа.

Компани-владельцы ценных бумаг, согласно новым стандартам, должны учитывать в чистой прибыли изменение их стоимости. В 2018 году портфель Berkshire Hathaway подешевел и корпорация отчиталась по GAAP о выручке в $4 млрд. В 2019 году рост цен на акции увеличил чистую нереализованную прибыль на $53,7 млрд.

Вместе с тем, почти не изменилась в прошлом году по сравнению с 2018 годом операционная прибыль. Господин Баффет призвал инвесторов сосредоточиться на ней, а не на показателях, которые основаны на колебаниях стоимости активов.

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