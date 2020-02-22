В США приговорили к тюрьме главаря украинской мафии

Об этом со ссылкой на ВВС сообщает БизнесЦензор.

Коган приговорил 40-летнего Цветкова к 198 месяцам тюрьмы (16,5 лет). Из них, по выкладкам прокурора, выходца из семьи советских эмигрантов Андрея Спектора, он отсидит 12,5 лет.

Цветков был одним из трех главарей бруклинской бригады, которая не обзавелась самоназванием и именуется в судебных документах "синдикатом".

Другими членами этого триумвирата прокуроры называют бывшего одессита Леонида Гершмана, которого Коган ранее приговорил к 16,5 годам, и Виктора Зелигмана, которого DEA, федеральное управление по борьбе с наркотиками, характеризует в закрытых документах как второго человека в украинской мафии в США.

В августе 2016 года Зелигман вылетел из нью-йоркского аэропорта им. Кеннеди в Турцию и с тех пор находится в розыске.

9 других членов бригады признали себя виновными, но Цветков и Гершман предпочли отдать себя на милость присяжных. Их трехнедельный судебный процесс закончился в августе 2018 года обвинительным вердиктом.

Уличный авторитет Пельменя зиждился не только на его задиристости и самочинных воровских звездах, но и на его старой судимости по делу так называемой "Бригады с Брайтон-Бич", или "Бригады Бари", по имени ее главаря Зиновия Бари.

В 2005 году Цветков получил по тому делу 78 месяцев тюрьмы и, не имея американского гражданства, подлежал после освобождения депортации на Украину, но ловко ее избежал.

Ожидая депортации в иммиграционной тюрьме, он объявил себя иудеем и попросил отсрочки, объяснив свою просьбу тем, что в Украине его якобы ожидали пытки как еврея. Он заявил иммиграционному судье в марте 2010 года: "Сейчас я отмечаю еврейские праздники. Я не исповедую христианство".