БизнесЦензор

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22.02.20 13:25

От коронавируса умер первый гражданин Евросоюза

Легочное заболевание, вызываемое коронавирусом COVID-19, впервые унесло жизнь гражданина страны Европейского Союза. Речь идет о 78-летнем итальянце, заявил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца в пятницу, 21 февраля.

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Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

По его словам, мужчина 10 дней находился на лечении в одной из больниц в области Венето.

Не менее 14 случаев заражения COVID-19 выявлено в соседней области - Ломбардии. Власти региона распорядились отменить общественные мероприятия и по меньшей мере на неделю приостановить деятельность школ, спортивных центров, баров и дискотек в ряде городов.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заверил, что власти подготовились к вспышке и примут "строгие меры предосторожности". У итальянцев "нет необходимости беспокоиться", подчеркнул политик.

От заболевания, вызываемого коронавирусом COVID-19, скончались уже более 2300 человек во всем мире. Почти все случаи заболевания и летальных исходов приходятся на Китай, где и была зафиксирована вспышка.

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