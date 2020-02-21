Арбитраж ООН встал на сторону Украины в споре с Россией по морскому праву

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает БизнесЦензор.

"Суд отклонил позицию России об отсутствии юрисдикции по делу Украины и установил, что он рассмотрит важные аспекты требований Украины, в том числе связанные с нарушениями Россией UNCLOS в Керченском проливе и Азовском море", – сказано в сообщении.

Украинская сторона в рамках поданного иска настаивает, что Россия с 2014 года препятствует Украине в использовании природных ресурсов из собственных морских районов, включая рыбные ресурсы и огромные запасы нефти и газа. Россия также пренебрегает охраной окружающей среды и наносит вред международному судоходству, в том числе путем незаконного строительства Керченского моста, неправомерных остановок судов, а также захвата украинских буровых установок.

"Сегодня Суд отклонил попытки России избежать ответственности за ее поведение в Азовском море и Керченском проливе. Россия пыталась исключить эти два жизненно важные международные водные пути из сферы регулирования международного морского права", – подчеркивают в МИД.

В своем решении Суд ООН согласился с Украиной, что требование России о статусе внутренних вод не является надлежащим поводом для отрицания юрисдикции, этот вопрос следует решать на стадии рассмотрения дела по существу.

"Решение означает необходимость осуществления юридической экспертизы незаконного строительства Россией Керченского моста и остановок судов в Азовском море, которые наносят ущерб международному судоходству", – сказано в сообщении.

Таким образом, Суд ООН принял решение о рассмотрении инициированного Украиной дела по существу. В то же время Суд пришел к выводу, что он не имеет юрисдикции по части требований, касающихся прав Украины как прибрежного государства в водах вблизи Крыма, поскольку не имеет юрисдикции решать вопрос суверенитета над полуостровом.

"В то же время, Суд четко определил, что признание им наличии спора о территориальной принадлежности Крыма никоим образом не означает признания каких-либо изменений такого статуса", – подчеркивают в МИД.

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Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным судом. После изучения письменных представлений сторон Суд проведет слушания по существу.

В соответствии с процедурой, Решение Арбитражного Трибунала будет после получения возможных возражений сторон в части разглашения конфиденциальной информации, но не позднее, чем через 21 день после его принятия.

"Сегодняшняя победа – это еще один успех для Украины в привлечении России к ответственности за ее нарушение международного права", – отмечается в сообщении.

В МИД напомнили, что в ноябре 2019 года Международный суд ООН ("МС ООН") отклонил возражения России относительно юрисдикции по делу Украины по договорам о финансировании терроризма и расовой дискриминации.

В мае 2019 года Украина также получила историческое решение Международного трибунала по морскому праву, который приказал освободить три военно-морские суда и двадцать четыре члена их экипажей, которых Россия задержала.

Как сообщалось, в 2016 году Украина подала в Международный суд ООН иск против РФ о нарушении нею Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), в рамках которого был создан арбитраж для рассмотрения этого дела.

22 мая 2019 года Россия подала в Международный трибунал свои возражения о наличии у Арбитражного Трибунала юрисдикции рассматривать иск Украины против РФ. Позиции Украины и РФ были опубликованы в июне 2019 года на сайте Постоянной палаты третейского суда.