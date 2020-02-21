ГБР расследует перепродажу полицейскими автомобилей со штрафплощадок на Ривненщине

Как сообщает пресс-служба ГБР, 19-20 февраля в рамках расследования дела было проведено более 30 санкционированных обысков в служебных помещениях ГУ Нацполиции в Ривненской области и по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности, передает БизнесЦензор.

Во время обысков следователи изъяли служебную документацию, компьютерную технику и средства связи.

"По предварительной информации, работники ГУ Нацполиции в Ринвненской области присваивали автомобили, которые находились на специальных площадках для хранения временно задержанных транспортных средств и признанных вещественными доказательствами по уголовным производствам, с целью последующей продажи. Ориентировочная стоимость пропавших авто составляет более 7 млн грн", – сказано в сообщении.

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Досудебное расследование осуществляется по фактам превышения власти или служебных полномочий работниками правоохранительных органов и служебной халатности, которые повлекла тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 и ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Как отмечается в сообщении, процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Ровенской области. Оперативное сопровождение –управление внутренней безопасности Нацполиции.