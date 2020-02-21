lifecell сократил чистый убыток на 14%

Об этом говорится в финотчетности компании, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Выручка оператора при этом выросла на 13,6% – до 5,98 млрд грн.

Показатель EBITDA вырос на 17,4% – до 3,24 млрд грн, показатель маржи EBITDA – на 1,8 п.п., до 54,2%.

"В 2019 году lifecell достиг положительной динамики по всем основным показателям, таких как абонентская база и доход, потребление интернет-трафика и количество LTE-пользователей. Наша компания продолжает лидировать в проникновении смартфонов в сети – 80% в четвертом квартале 2019 года", – подчеркнул главный исполнительный директор lifecell Исмет Языджы.

Капитальные инвестиции оператора в 2019 году сократились на 75,6% – до 1,9 млрд грн.

Активная абонентская база компании за прошлый год выросла на 1,4% – до 7,4 млн клиентов, тогда как общее количество абонентов в сети оператора сократилось на 10,1% – до 8,9 млн. При этом показатель ARPU (доход с одного абонента) вырос на 26,2% – до 54 грн, при этом ARPU активной абонентской базы возрос на 25,3% – до 71,8 грн.

Количество минут, использованных абонентом на услуги голосовой передачи данных, за 2019 год выросло на 2,8% – до 149 мин.

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В том числе в четвертом квартале 2019 года доход оператора увеличился на 9,9% – до 1,56 млрд грн (по против 1,42 млрд грн в четвертом квартале 2018 года). Такой рост в компании объясняют увеличением прибыли от использования мобильного интернета за счет постоянно растущего потребления трафика в сети.

"Часть дохода компании, которая была сгенерирована диджитал-сервисами и продуктами lifecell в 2019 году, составляет 10%. При этом по сравнению с 2018 годом доход от диджитал-сервисов компании вырос на 32%", – подчеркивают в lifecell.

В четвертом квартале 2019 года показатель EBITDA оператора уменьшился на 24,4% на годовой основе – до 0,82 млрд грн, маржа EBIDTA уменьшилась на 24 пункта – до 52,5%.

"Также в четвертом квартале lifecell начал капитализировать расходы за использование радиочастот в соответствии с IFRS16, а общее воздействие, включая ретроспективные корректировки за предыдущие кварталы 2018 года, было отражено в четвертом квартале 2018 года", – отмечается в сообщении.

В 2020 году lifecell планирует инвестировать в развертывание LTE-сети.

Как сообщалось, lifecell по итогам 2018 года получил 1,3 млрд грн чистого убытка – в 2,58 раза больше, чем в 2017 году (убыток 503,6 млн грн), выручка оператора при этом выросла на 8,06% – до 5,27 млрд грн. Показатель EBITDA вырос на 8,2% – до 2,76 млрд грн, показатель маржи EBITDA – на 25,2 п.п., до 52,4%.

Компания планирует выйти на прибыльность в 2021 году.