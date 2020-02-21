"Укроборонпром" увеличил экспорт вооружений в 2019 году на 19%

Об этом сообщил генеральный директор "Укроборонпром" Айварас Абромавичус в итогах о результатах работы за 150 дней на посту руководителя Концерна, передает БизнесЦензор.

По мнению Абромавичуса, в этом году показатели должны вырасти.

"По динамике переговоров на ключевых рынках можно прогнозировать рост экспорта на 30%", – считает Абромавичус.

Среди ключевых рынков для украинского вооружения он выделил Индию, Саудовскую Аравию, Турцию, страны Азии и Ближнего Востока.

"Среди продукции "Укроборонпрома" наибольшим спросом за рубежом пользуются: противотанковые ракетные комплексы, корабельные газотурбинные двигатели и агрегаты; среди заказанных услуг – ремонт советской техники и модернизация самолетов", – рассказал Абромавичус.

В то же время, для развития экспорта в Украине до сих пор существуют значительные преграды. В частности, отметил генеральный директор "Укроборонпрома", серьезному прорыву на экспортных рынках мешают скромный перечень современной продукции, отсутствие финансовых инструментов для стимулирования экспорта, в то время как многие страны кредитуют покупателей, и нездоровая конкуренция экспортеров самого Концерна.

Для этого в "Укроборонпроме" начата реформа спецэкспортеров, цель которой – улучшить их координацию, кооперацию, убрать лишнюю конкуренцию и четко распределить зоны ответственности.

"В "переходный период" – пока в Концерне продолжаются изменения – на внешних рынках будут работать четыре экспортера вместо шести и не более двух на одном рынке. В итоге, в долгосрочной перспективе, останется всего два спецэкспортера с правилом: одна страна – один экспортер", – рассказал о деталях реформы Абромавичус.

Он отметил, что все изменения в работе экспортеров будут происходить без ущерба для контрактных обязательств.

"Мы сохраним лучших продавцов, улучшим мотивацию и создадим комфортные условия развития", – добавил генеральный директор.

Как известно, в начале февраля в индийском городе Лакхнау во время международной оборонной выставки DefExpo-2020 делегация "Укроборонпрома" во главе с Айварасом Абромавичусом провела ряд переговоров на высшем уровне с индийской стороной. В результате были достигнуты договоренности и прогресс в вопросах обмена информацией между банковскими и финансовыми учреждениями обеих стран, в частности, о признании банковских гарантий государственных украинских банков. Это должно ускорить выполнение уже заключенных контрактов, надеются в Концерне.