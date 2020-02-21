Задержанный из-за гражданки Китая поезд Киев-Москва вернется в Украину, – "Укрзализныця"

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныця", передает БизнесЦензор.

В компании уточнили, что за исключением отцепленного с гражданкой Китая в Брянске вагона, поезд прибыл к месту назначения.

"Пассажиры рейса прошли медосмотр на вокзале в Москве, признаков заболевания не обнаружено. Поезд прошел санитарную обработку и готовится к возвращению в Украину", – сказано в сообщении

В то же время отцепленный вагон пока остается на территории России.

"Специалисты "Укрзализныци" на постоянной связи с поездной бригадой. По информации российской стороны, результаты лабораторных исследований гражданки Китая на новый коронавирус – отрицательные. Она находится в Брянской областной инфекционной больнице", – сообщили в компании.

Из пассажиров того же вагона в инфекционную больницу также госпитализированы 5 граждан Украины (2 мужчин и 3 женщин).

"Их состояние нормальное, жалоб нет, проводятся лабораторные исследования. В отцепленном вагоне находятся 6 граждан Украины, которые отказались от госпитализации. Питание, отопление и санитарные условия в отцепленном вагоне обеспечены. Поддерживаются рабочие контакты с российской стороной", – сказано в сообщении.

Ожидается, что после получения результатов лабораторных исследований пассажиров, будет принято решение об их дальнейшем следовании и возврате вагона, который находится на санитарной стоянке в Брянске.

В связи с происшествием создан штаб оперативного реагирования в "Укрзализныце".

"Ситуация находится на контроле Министерства инфраструктуры Украины", – отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, ранее в пятницу стало известно, что российские власти на станции "Брянск" отцепили от поезда "Киев-Москва" вагон, в котором находилась гражданка Китая с симптомами респираторного заболевания, в нем ехал еще 21 человек. Из них 13 граждан Украины, в том числе 2 проводника, 6 граждан РФ и по одному гражданину из Узбекистана и Канады.

По данным Госпогранслужбы, гражданка Китая на днях прибыла в Украину из Минска самолетом, после чего направилась в Россию поездом и пересекла украинскую границу 20 февраля.

Отметим, с 20 февраля Россия в связи со вспышкой коронавируса запретила въезд на свою территорию всем гражданам Китая, в том числе туристам, студентам, предпринимателям и рабочим.