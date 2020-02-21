Харьков завершил размещение облигаций на 1 миллиард

Об этом говорится в сообщении Комиссии, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно публикации, облигации выпускаются без осуществления публичного предложения.

Срок погашения облигаций серий "H" и "G" – соответственно до 22 февраля 2023 года и 24 мая 2023 года.

Как сообщалось, в августе 2019 года Харьков разместил трехлетние внутренние облигации серии "E" на 250 млн грн со сроком погашения в 2022 году. Еще один транш облигаций на сумму 250 млн грн был выпущено в ноябре 2019 года.

По данным Минфина, в конце августа они были выкуплены "Укргазбанком".

Напомним, горсовет Харькова принял решение о выпуске трехлетних облигаций на 1 млрд грн с процентной ставкой 18% годовых четырьмя равными сериями в ноябре 2018 года для финансирования дефицита бюджета развития города. По ним предусмотрена возможность досрочного погашения по инициативе эмитента.

"Цель заимствования – привлечение средств для финансирования дефицита бюджета развития бюджета города Харьков, в том числе для строительства и реконструкции объектов социально-культурного назначения, объектов транспортной инфраструктуры, дорог и инженерных объектов на них", – отмечалось в решении горсовета.