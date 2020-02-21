"Укрзализныця" объявила конкурс на должность главы компании

Кандидаты должны подать документы для участия в отборе до 16 марта, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Кандидаты должны иметь не менее 3 лет опыта в управлении крупными компаниями, а также подтвердить успешный опыт управления портфелем капитальных инвестиционных проектов общим объемом более $100 млн.

К отбору будут допущены претенденты с опытом работы на уровне руководителя крупной железнодорожной ил транспортной компании с оборотом не менее $1 млрд, а также без отраслевого опыта, но с "исключительным опытом лидерства и трансформационными успехами".

Кандидат должен владеть украинским и/или русском языках (любой кандидат, если он не владеет украинским языком, будет обязан свободно владеть украинским языком через 6 месяцев после назначения).

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Как сообщалось, наблюдательный совет АО "Укрзализныци" 11 февраля принял решение официально начать процесс конкурсного отбора на позицию председателя правления компании.

Для этого привлечена международная компания по подбору управленческого персонала Boyden, которая получит за свои услуги 837,5 тыс. грн.

Напомним, Кабинет министров на заседании 29 января согласовал решение набсовета компании об увольнении главы "Укрзализныци" Евгения Кравцова.

Сам Кравцов уточнил, что получит "немеленькую" компенсацию за досрочное расторжение контракта. На должности главы "Укрзализныци" в 2018 году он получил 9,75 млн грн.

Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности главы правления АО "Укрзализныця" члена правления компании Желько Марчека.