БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
21.02.20 17:41

Минобороны планирует закупить ракетных комплексов и ракет на 2 миллиарда

В сравнении с 2019 годом финансирование ракетной программы в этом году было увеличено на 300 млн грн. В частности, в 2020 году запланировано завершение разработки с проведением государственных испытаний комплексов "Нептун" и "Ольха" и обеспечено их финансирование в полном объеме.

Минобороны планирует закупить ракетных комплексов и ракет на 2 миллиарда

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Украины, передает БизнесЦензор.

Кроме того, планируется закупить около 3 000 ракетных комплексов и ракет к ним на сумму более 2,4 млрд грн с учетом государственных гарантий.

"Согласно поручению президента Украины, сейчас продолжается выполнение программы создания многофункционального ракетного комплекса. Концепция указанной программы сейчас проходит внешнее согласование", – отмечается в сообщении.

Как сообщалось,Совет национальной безопасности и обороны 18 февраля утвердил государственный оборонный заказ на 2020 год.

Согласно принятому документу, в 2020 году на выполнение Государственного оборонного заказа предусмотрено финансирование в сумме 25,85 млрд грн, что на 16% больше, чем в 2019 году. В исполнении гособоронзаказа примут участие 14 государственных заказчиков.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2020, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100