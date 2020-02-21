Средняя зарплата в Киеве выше общеукраинской 1,5 раза

Такие данные приводит Департамент экономики и инвестиций в отчете о выполнении Программы экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы за 2019 год, передает БизнесЦензор.

По сравнению с 2018 годом размер заработной платы в городе Киеве вырос на 16,5%. Вместе с тем до 5,7% сократился уровень безработицы и почти до 97 тыс. возросло количество лиц, принятых на новосозданные рабочие места.

По словам директора Департамента экономики и инвестиций Натальи Мельник, реализация в 2019 году задач и мероприятий Программы позволили максимально эффективно задействовать внутренние факторы экономического развития и обеспечить позитивные тенденции экономического роста.

Так, валовой региональный продукт вырос на 3,8%, капитальные инвестиции – на 11,3% и составили 126,6 млрд грн, что составляет 33,4% общегосударственного объема. По результатам девяти месяцев 2019 года иностранные инвесторы вложили в экономику города Киева $1 124,8 млн. Это 67,4% общегосударственного объема.

В течение 2019 года Киев экспортировал товаров на $12,5 млрд. По сравнению с показателем 2018 года это на 21,9% больше и составляет 25% общегосударственного объема. На 15,1% вырос оборот розничной торговли и достиг 214,2 млрд грн, или 19,5% от общего показателя в Украине. Состоялось также замедление индекса инфляции до 3,9%, что ниже среднего значения по Украине на 0,2 процентных пункта.

Вместе с тем, медленный процесс перехода производителей на европейские технические стандарты и высокая стоимость долгосрочного инвестиционного кредитования от коммерческих банков привели к сокращению промышленного производства в столице на 3,4%.

В частности, Программой экономического и социального развития Киева на 2018-2020 годы было запланировано выполнение 520 мероприятий, 391 из которых выполнено. Остальные-находятся в процессе выполнения, или срок их реализации запланирован на последующие годы.