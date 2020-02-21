"Укравтодор" подписал меморандум с турецкой компанией Cengiz на 9,1 миллиарда

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, передает БизнесЦензор.

"С 1 марта мы начинаем большое строительство по всей стране. В приоритете правительства - покрыть Украину качественными дорогами. Поэтому мы всегда будем поддерживать конструктивные инициативы, среди которых, в частности, и подписанный сегодня Меморандум о сотрудничестве", - сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

В рамках сотрудничества идет речь о возможности проведения масштабных ремонтных работ в трех областях южного региона Украины: Херсонской, Запорожской и Донецкой. На сегодня ориентировочная стоимость проекта оценивается в 9,1 млрд грн.

"Меморандум о сотрудничестве, фактически, возвращает нас к вопросу об обновлении ключевой части дороги M-14. Подобные инициативы ускоряют реализацию нашей основной цели - масштабное обновление украинских дорог государственного значения", - отметил председатель "Укравтодора" Александр Кубраков.

Также он отметил положительный опыт Турции и турецких компаний, который будет полезным для Украины. Компания Cengiz работает на рынке еще с 1970-х, и среди ее строительных кейсов 6 аэропортов (в том числе Международные аэропорты в Стамбуле и Кувейте), 12 дамб, более 1200 км дорог.

"Маршрут Новая Каховка-Мариуполь - это основная транспортная артерия южного региона страны по направлению Запад-Восток и важный маршрут для многих туристов, которые следуют до курортов Азовского моря. Из-за несоблюдения межремонтных сроков, дорожная одежда требует восстановления на всей протяженности маршрута", - сказал представитель правления компании Cengiz Мохамед Ченгиз.