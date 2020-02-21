МХП Косюка получил за три года дотаций из госбюджета на 2,5 миллиарда

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение компании, передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в то же время компании МХП уплатили в бюджеты всех уровней 11,7 млрд грн. В частности, в госбюджет было уплачено 5,22 млрд грн, в том числе 274 млн грн военного сбора, 2,7 млрд грн НДС, 1,67 млрд грн НДС на таможне и 569 млн грн налога на прибыль.

Местные бюджеты в регионах присутствия МХП получили 3,95 млрд грн, в том числе 3,27 млрд грн налога на доходы физических лиц, 301,6 млн грн платы за землю и 59 млн других налогов.

Помимо того в Пенсионный фонд было уплачено 2,53 млрд грн.

Как сообщалось, агрохолдинг "Мироновский хлебопродукт" (МХП) в 2019 году продал внешним потребителям 669,96 тыс. тонн куриного мяса, что на 13% больше, чем в 2018 году.

Напомним, чистая прибыль МХП в 2018 году сократилась на 44,3% – до $128 млн, выручка увеличилась на 21% – до $1,56 млрд.

МХП – крупнейший производитель курятины в Украине. Занимается также производством зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопереработки. На европейский рынок МХП поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе на его предприятиях в Нидерландах и Словакии. В феврале 2019 года МХП завершил сделку по приобретению словенской компании Perutnina Ptuj.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является бизнесмен Юрий Косюк.

Основателем и мажоритарным акционером МХП является украинский бизнесмен Юрий Косюк.

По итогам 2018 года чистая прибыль МХП сократилась на 44,3% - до $128 млн, выручка увеличилась на 21% - до $1,556 млрд.