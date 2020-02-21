Невыполнение плана доходов госбюджета стало крупнейшим с 2015 года, − Счетная палата

Об этом заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан, комментируя отчет о ходе и результатах выполнения Программы деятельности Кабинета министров в 2019 году, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Счетная палата ознакомилась с отчетом. И в пределах нашей компетенции имеем несколько комментариев относительно отдельных достижений правительства в 2019 году", − сказал Пацкан.

По словам Пацкана, в отчете правительства отмечено, что выполнение утвержденного законом Украины "О государственном бюджете Украины на 2019 год" показателя доходной части государственного бюджета составило 99,1%.

"Однако выполнение плана доходов, с учетом изменений, внесенных распорядителями бюджетных средств, составило 96,3%. Невыполнение плана по доходам на 37,8 млрд грн является крупнейшим с 2015 года. И это после внесения изменений в четвертом квартале в государственный бюджет, в частности, уменьшения доходов государственного бюджета на 20,1 млрд гривен", − сказал председатель Счетной палаты.

Также он отметил, что доходную часть госбюджета удалось наполнить за счет уже уплаченных налогов.

"Например, в декабре 2019 года сумма наперед уплаченных налогов увеличилась на 9,4 млрд грн. В декабре 2018 года показатель был 3,9 млрд грн", − отметил Пацкан.

Он подчеркнул, что основная причина невыполнения доходов − низкое качество макроэкономического прогноза.

Кроме того, в отчете правительства говорится, что в прошлом году чистый приток прямых иностранных инвестиций по сравнению с 2018 годом увеличился на $100 млн и составил 2,5 млрд грн. Однако, по словам Пацкана, такой объем иностранных инвестиций на треть меньше прогнозируемого правительством на 2019 год объема. Инвестиции должны были составить $4-4,5 млрд.

Еще один проблемный вопрос − сбалансирование бюджета Пенсионного фонда, которую безотлагательно нужно решать. По словам председателя Счетной палаты, правительство отмечает рост среднего размера пенсии с начала 2019 года на 16,5%.

"Без сомнения, это положительно. Но при этом расходы государственного бюджета на пенсионные выплаты ежегодно увеличиваются. В 2019 году они составляли почти 17% всех расходов государственного бюджета – около 182 млрд грн. Кроме того, общий объем предоставленных Казначейством по 2019 год займов на покрытие временных кассовых разрывов Пенсионного фонда, по сравнению с 2018 годом, вырос на 32,6%. Поэтому эта проблема должна безотлагательно решаться", − добавил Пацкан.

Он также отметил, что правительство настаивает на удержании дефицита бюджета в пределах, определенных законом. В то же время, подчеркнул Пацкан, меньше утвержденного дефицит государственного бюджета достигнуто за счет неполного осуществления запланированных расходов и предоставления кредитов.

"Но хочу обратить внимание, что в прошлом году дефицит был самым большим за последние пять лет и составил 78 млрд грн", − сказал председатель Счетной палаты.

По словам Пацкана, в отчете правительства также говорится об уменьшении издержек налогоплательщиков на обслуживание долгов.

"Если сравнить с 2018 годом, то на самом деле расходы на обслуживание государственного долга в 2019 году выросли на 3,8 млрд грн, или 3,3%", − добавил Пацкан.