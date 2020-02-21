Продажи легковых авто в Китае рухнули на 96% из-за вспышки нового вируса

Об этом свидетельствуют данные Китайской ассоциации пассажирских автомобилей (China Passenger Car Association, CPCA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

При этом в первую неделю месяца падение достигло 96%. В этот период продажи составляли в среднем 811 автомобилей в день.

Глава CPCA Цуй Дуншу объяснил падение спроса тем, что в первую неделю февраля "многие люди оставались дома".

По данным ассоциации, дилеры начали возобновлять работу во вторую неделю месяца, когда продажи в среднем достигли 4098 автомобилей в день, что на 89% меньше, чем годом ранее.

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Министерство торговли Китая заявило, что вместе с другими ведомствами выработает новые меры восстановления продаж автомобилей и смягчения последствий коронавируса для отрасли.

Падение продаж в Китае в текущем году ожидалось еще до вспышки коронавируса из-за замедления роста экономики и торговой напряженности. Снижение продаж наблюдалось на протяжении предыдущих двух лет.

По официальным данным на 20 февраля, в материковом Китае было зафиксировано 889 новых случаев заражения по состоянию, по сравнению с 394 днем ранее. Число жертв выросло на 118 – до 2 236, в основном в городе Ухань. Количество заболевших превысило 75,4 тыс.

При этом Количество новых случаев инфицирования вне провинции Хубэй составило 258. Большая часть из них была зафиксирована в двух тюрьмах, находящихся в северной провинции Шаньдун и восточной Чжэцзян.