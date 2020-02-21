"Укравтодор" объявил о рекордно раннем начале дорожных работ. КАРТА

Об этом сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госагентства.

"Благоприятные погодные условия позволяют нам начать дорожный сезон фактически зимой. В 14 областях стартовали работы по строительству и реконструкции, капитальному и среднему ремонту", – сообщил Кубраков.

Глава дорожного агентства добавил, что во всех регионах также объявлены тендеры на выполнение предусмотренных на 2020 год работ.

"Дополнительно в марте ожидаем первые кредиты от государственных банков. В сумме это все является залогом успешного воплощения амбициозных планов "Укравтодора" на 2020 год", – отметил Кубраков.

Как сообщалось, ранее советник главы "Укравтодора" Юрий Голик рассказал, что в целом в 2020 году на строительство и ремонт дорог в Украине будет направлено 113 млрд грн, в том числе 20 млрд грн планируется одолжить под госгарантии, а 35 млрд грн – обеспечить за счет средств, выплаченных "Газпромом" по итогам победы "Нафтогаза Украины" в Стокгольмском арбитраже.